Самарец получил от дворника 100 тысяч рублей взятки

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По данным полицейских, подозреваемый - ранее не судимый житель Самары, 1989 года рождения, находясь возле одного из кафе на территории Октябрьского района областного центра, получил 100 тысяч рублей от 33-летнего мужчины, работающего дворником. Незаконное денежное вознаграждение безработному предназначалось якобы за оказание помощи 23-летнему жителю Самары в получении разрешения на временное проживание, без сдачи экзаменов в установленном порядке и прохождения медицинской комиссии.

По материалам, собранным оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самаре, СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание.