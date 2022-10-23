Самарец получил незаконный доход свыше 2,25 млн рублей

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Полицейскими установлено, что безработный и ранее судимый за незаконный оборот порнографических материалов и управление автомобилем в алкогольном опьянении житель Самары 1985 года рождения в гараже, расположенном на ул. Технической областного центра, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по реализации продуктов питания и товаров народного потребления без регистрации в качестве субъекта предпринимательства. В результате противоправной деятельности подозреваемым извлечён доход свыше 2,25 млн. рублей.

По материалам, собранным ОЭБиПК отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».