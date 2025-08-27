Самарец похитил у друзей 1,6 млн рублей

171

Завершено расследование уголовного дела и предъявлено обвинение в совершении краж с банковских счетов ранее не судимому 32-летнему жителю Самары.

Полицейские установили: мужчина, работающий водителем, попросил двух знакомых предоставить ему телефоны, после чего оформил на них кредиты общей суммой более 1,63 млн рублей и перевел деньги анонимному куратору в интернете, пытаясь «разблокировать» якобы заблокированный инвестиционный аккаунт.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.в,г ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с банковского счета), мужчина пояснил, что, желая легко заработать денег, кликнул на рекламу инвестиций якобы от крупного банка. После регистрации на сайте с ним связались кураторы, которые убедили его установить «специальное» приложение и вложить более 900 тысяч рублей. Под предлогом нарушения условий страховки аккаунт дважды блокировали и советовали найти помощника для разблокировки. Понимая, что добровольно ему никто денег не даст, мужчина решил украсть их у знакомых. После очередной попытки разблокировать свой аккаунт самарец столкнулся с тем, что куратор перестал выходить на связь.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одному из потерпевших мужчина частично возместил причиненный ущерб, второму выплаты не производились.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при инвестировании средств и не доверять сомнительным предложениям, требующим срочных финансовых вложений. Не следует передавать свои личные данные и документы третьим лицам, даже если они являются вашими знакомыми или представляются сотрудниками финансовых организаций.