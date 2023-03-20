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Самарец, подменявший кредитки пенсионеров, ответит в суде

20 марта 2023 12:27
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Самарец, подменявший кредитки пенсионеров, ответит в суде

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница 1958 года рождения, которая обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 7000 рублей за покупки, которые она не совершала. Пенсионерка сообщила, что изначально пропажу карты обнаружила в помещении банка, когда хотела снять денежные средства со счета. Позже сотрудники полиции выяснили, что банковскую карту женщина обронила возле банкомата, когда перекладывала ее из сумки в карман.
Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в магазине, расположенном на ул. Победы. Полицейские опросили персонал торговой точки. При изучении записи с камер видеонаблюдения, установленных в банке и поблизости от него, оперуполномоченные предположили, что к хищению денежных средств может быть причастен местный житель 1986 года рождения, который ранее подозревался в хищении телефона, но примирился с потерпевшим. Мужчину задержали по месту жительства. Он признал свою вину в содеянном и пояснил, что нашел карту в помещении банка и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег мужчина продолжил оплачивать покупки в других торговых точках.

Сотрудники полиции установили, что житель Самары причастен к совершению еще двух эпизодов противоправной деятельности. Оба преступления совершены в октябре 2022 года в дневное время суток при схожих обстоятельствах: подозреваемый, находясь в помещении банковского учреждения, выбирал среди клиентов пожилых людей, пожелавших снять денежные средства со счетов посредством банкомата. Под различными предлогами он торопил их, а сам в это время стоял за спиной и подсматривал вводимый пин-код. По завершению операций выхватывал из аппарата банковскую карту, подменял ее похожей, и, осознавая, что в силу возраста пенсионеры не смогут быстро среагировать, спешно покидал помещение. Позже пожилые люди понимали, что им вернули не их платежный инструмент, а похожий пластик. В первом случае пенсионерка 1937 года рождения вовремя заметила подмену, успела сообщить о случившемся работникам банка и заблокировать счет. Позже ей стали приходить сообщения о неоднократных попытках снятия денежных средств. Во втором случае мужчина 1949 года рождения не сразу заметил подмену. С его банковского счета злоумышленник успел снять 20 000 рублей.

Теперь его ждет суд.

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