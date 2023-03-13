Самарец перевел мошенникам более 1,6  млн рублей

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Житель города Самары перевел мошенникам более 1,6 млн рублей.

Днем 9 марта программисту одного из обществ с ограниченной ответственностью 1997 года рождения звонили неизвестные, сообщали, что являются сотрудниками правоохранительных органов и что на его имя неизвестным оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестных, мужчина перевел на указанные звонившим расчетные счета более 1,6 миллионов рублей. Поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию..

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.