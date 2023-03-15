Самарец перевел мошенникам 710 тысяч рублей

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В течение пяти дней 31-летнему специалисту одного из ведущих российских провайдеров звонили неизвестные, сообщали, что являются сотрудниками кредитной организации и что на его имя неизвестным оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции и "исчерпать" кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет". Молодой человек долго не поддавался на уговоры неизвестных, но они были, по его словам, очень убедительными и, действуя по их инструкциям, житель Промышленного района областного центра перевел на указанные звонившими расчетные счета 710 тысяч рублей.

Поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.