Самарец отвез мошенникам 3,5 млн рублей в Казань

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В начале июля текущего года в Управление МВД России по городу Самаре поступило тревожное обращение от семейной пары. Женщина 1964 года рождения и её муж 1963 года рождения, проживающие на улице Карбышева, стали жертвами телефонных мошенников.

По указанному в сообщении адресу выехали следователь специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий городского Управления и сотрудники отдела полиции по Советскому району.

Со слов заявителей почти две недели им звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Центробанка. «Банкиры» настойчиво уверяли пенсионеров, что с их денежными вкладами происходит страшное – они подготовлены для финансирования ВСУ. В результате под предлогом предотвращения подозрительных операций мошенники завладели внушительной суммой — 3,58 млн рублей.

Схема обмана развивалась поэтапно. Сначала женщина, следуя указаниям злоумышленников, сняла в банке личные накопления в размере 1 млн рублей. Деньги она упаковала в подарочный пакет и передала неизвестной женщине около дома 20 по улице Дыбенко. Позже полицейские установили личность курьера — это такая же обманутая мошенниками женщина 1960 года рождения, проживающая в Самаре.

Через два дня мошенники позвонили вновь. Узнав от жительницы Самары о наличии у её супруга сбережений в размере 2, 58 млн рублей, они убедили мужчину обналичить средства и забрать домой. А еще через два дня вызвали ему такси. Следуя инструкциям преступников, мужчина привез деньги в Казань, где передал их мужчине, назвавшему кодовое слово «Белка».

Вернувшись домой, мужчина рассказал о произошедшем сыну. Молодой человек убедил пенсионеров обратиться в полицию за помощью.

По данному факту специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование данного уголовного дела продолжается. Полицейские принимают все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Ни при каких обстоятельствах не следует передавать свои сбережения незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банков или других официальных учреждений.