Самарец отобрал у молодого человека деньги, а у девушки телефон

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В апреле текущего года в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району УМВД России по Самаре обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестный отобрал у него деньги. Потерпевший 2004г.р. пояснил, что, когда находился в банкомате на ул.Ташкентской и снимал денежные средства к нему подошел неизвестный под угрозой насилия отобрал 10 000 р. и скрылся. Через непродолжительное время он опять зашел в помещение банкомата и вновь под угрозой насилия у того же молодого человека отобрал еще 500 р. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен 24-летний монтажник одного из предприятий. Когда его задержали, злоумышленник признал свою вину и пояснил, что, проходя мимо отделения банка и увидев, что молодой человек стоит у банкомата и решил завладеть деньгами.

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному преступлению. Из материалов уголовного дела следует, что в мае текущего года злоумышленник познакомился с девушкой 2005 года рождения. В ходе общения они решили употребить спиртные напитки дома у девушки. В ходе застолья мужчина попросил у знакомой сотовый телефон, чтобы якобы сделать звонок. В какой-то момент потерпевшая отлучилась, за это время новый знакомый успел покинуть квартиру вместе с ее телефоном.

Сотрудники полиции задержали мужчину на территории областного центра. Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен законной владелице.

В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.