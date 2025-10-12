Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей

79

В Самаре мужчине 1970 г.р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что злоумышленники собираются использовать его денежные средства, хранящиеся в банке, для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником преступления и поймать злоумышленников, необходимо перечислить, хранящиеся в банке деньги на другой расчетный счет, после чего деньги вернуться мужчине.

Потерпевший, поверив звонившему, перевел на указанные им счета порядка 1 600 000р., но деньги обратно так и не получил, после чего он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.