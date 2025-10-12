Я нашел ошибку
Главные новости:
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
Жители Самары на днях заметили на деревьях красные кресты
Жители Самары на днях заметили на деревьях красные кресты
На Солнце образовался протуберанец "неадекватного размера"
На Солнце образовался протуберанец "неадекватного размера"
В Самаре LADA Granta врезалась в стоящий автомобиль
В Самаре LADA Granta врезалась в стоящий автомобиль
В Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями «Движение Первых» приняли участие в акции «Мы – граждане России»
В Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями «Движение Первых» приняли участие в акции «Мы – граждане России»
В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов
В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей

12 октября 2025 13:23
79
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей

В Самаре мужчине 1970 г.р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что злоумышленники собираются использовать его денежные средства, хранящиеся в банке, для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником преступления и поймать злоумышленников, необходимо перечислить, хранящиеся в банке деньги на другой расчетный счет, после чего деньги вернуться мужчине.

Потерпевший, поверив звонившему, перевел на указанные им счета порядка 1 600 000р., но деньги обратно так и не получил, после чего он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
11 октября 2025, 15:12
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Они  сообщили мужчине, что заканчивается договор на его номер, и присылали код, чтобы якобы продолжить обслуживание. Происшествия
352
Сызранец отдал мошенникам три миллиона, желая быстро заработать
10 октября 2025, 12:51
Сызранец отдал мошенникам три миллиона, желая быстро заработать
Мужчина рассказал, что на днях ему позвонили с неизвестного номера с предложением удаленного заработка. Криминал
358
МВД выявило пять самых распространенных схем мошенничества с доставкой еды
10 октября 2025, 11:14
МВД выявило пять самых распространенных схем мошенничества с доставкой еды
Мошенники обещают огромные скидки или бонусы, чтобы заманить жертву на фишинговые сайты. Криминал
383
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
147
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
371
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
515
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
914
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
390
Весь список