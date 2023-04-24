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Самарец обокрал соседа, пока тот лежал в больнице

24 апреля 2023 10:22
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Самарец обокрал соседа, пока тот лежал в больнице

В полицию в Самаре за помощью обратился мужчина 1973 года рождения. Он сообщил, что из его дома на ул. Набережной пропали сбережения в размере 60 000 рублей. В совершении преступления он подозревал своего соседа.

Сотрудники полиции установили, что сосед помогал заявителю в ведении домашнего хозяйства. В один из дней в ходе работы дома потерпевший получил травму и был госпитализирован в медицинское учреждение. Ключи от частного дома он оставил своему соседу. После прохождения необходимого лечения владелец вернулся и не обнаружил своих сбережений на прежнем месте.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что безработный подозреваемый 1981 года рождения через некоторое время после госпитализации соседа отдал часть долгов и совершил ряд покупок. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Он сознался в совершении кражи и пояснил, что похитил денежные средства, так как находился в тяжелом материальном положении из-за долгов. Он в тот же день, когда его соседа госпитализировали, пришел к нему домой. Зная о наличии крупной суммы денег, он нашел их и похитил. Затем раздал часть долгов и совершил покупки в различных магазинах.

В отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело.

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