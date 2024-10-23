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Самарец обманул клиента со строительством бани

23 октября 2024 12:26
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Самарец обманул клиента со строительством бани

В Самаре жителю областного центра 1980 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе предварительного следствия полицейскими установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый разместил на одной из Интернет-площадок объявление о предоставлении услуг по отделке помещений парных и саун. В тот же день на предложение откликнулся 40-летний житель Самарской области.
В назначенное время отделочник приехал на встречу, осуществил необходимые замеры, рассчитал и получил часть денежных средств для приобретения строительных материалов. По просьбе мастера заказчик оплатил и покупку пиломатериалов в одном из магазинов на общую сумму 209 600 рублей.
Как пояснил потерпевший, несмотря на то, что он постоянно перечислял различные суммы денег на приобретение материалов, работа по отделке бани стала затягиваться, срок сдачи объекта постоянно откладывался. Вскоре работник перестал отвечать на телефонные звонки, и мужчина обратился за помощью в полицию.
Полицейские так же выяснили, что отделочник обратился в магазин, где заказывались пиломатериалы и сообщил, что товар он забирать не будет, а денежные средства необходимо возвратить на продиктованный им расчетный счет.
В результате противоправных действий обвиняемого общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила более 540 000 рублей.
Сотрудники территориального ОВД опросили свидетелей, изъяли в организациях и изучили различные документы, провели иные мероприятия для установления личности и местонахождения «специалиста по отделке бань», после чего задержали ранее неоднократно судимого мужчину.
Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пообещал компенсировать ущерб потерпевшему в полном объеме.

Теги: Мошенники

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