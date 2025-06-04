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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец не смог распознать обман и лишился более 3 млн рублей

4 июня 2025 11:55
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Самарец не смог распознать обман и лишился более 3 млн рублей

В полицию Самары обратился 65-летний местный житель. Он сообщил, что на сотовый телефон ему поступило сообщение от представителя портала "Госуслуг". Под предлогом сохранения сбережений, неизвестный  попросил сообщить коды, поступившие в sms. Мужчина поверил звонившему и передал конфиденциальные сведения.
Спустя некоторое время вновь позвонили с незнакомых номеров.  На этот раз неизвестный, представившись правоохранителем  сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета  самарца денежные средства и оформить на его имя кредиты. Мужчину убедили, что спасти сбережения может помочь только сотрудник "Центробанка", который предложил перевести имеющиеся денежные средства на  указанные якобы «безопасные» счета. Самарец поддался уловкам аферистов и перевел им более 3 миллионов рублей.


По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях мошенничества, но в сложившейся ситуации не смог распознать обман. Мужчина обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники  самарской полиции предупреждают, что мошенники могут представиться сотрудниками любых государственных или финансово-кредитных организаций. Важно помнить, что представители государственных структур не звонят и не направляют сообщения о необходимости проверить какие-либо сведения, не запрашивают по телефону направленные вам коды, тем более не убеждаю совершать финансовые операции. Так действуют мошенники! Будьте бдительны. При поступлении сомнительного звонка  - прервите вызов!

Теги: Мошенники

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