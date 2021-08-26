Самарец не дождался денег из банкомата и их забрал другой человек

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В полицию за помощью обратилась жительница г. Самары. Заявительница пояснила, что попросила супруга снять со своей банковской карты денежные средства. В дневное время суток он зашёл в отделение банка, расположенного на улице Георгия Димитрова. После того, как он ввел пин-код и необходимую сумму для снятия, банкомат выдал карту. Однако запрашиваемая сумма так и не появилась в купюроприёмнике. Не дождавшись выдачи денежных средств, мужчина забрал банковскую карту и зашёл в отделение банка, чтобы обратиться за помощью к одному из сотрудников. В это же время банкомат выдал запрашиваемую сумму в размере 23 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили работников банковской организации, установили приметы мужчины, который следующим стоял в очереди к банкомату. Вскоре появились основания полагать, что именно данный гражданин причастен к краже запоздало выданных денег.

Оперативники установили личность мужчины, подозреваемого в тайном хищении чужого имущества с помощью изъятых из банка документов о движении денежных средств в интересуемый период времени. Определив его вероятное местонахождение, полицейские задержали ранее не судимого 48-летнего жителя Самары и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил, что, находясь возле банкомата, он увидел в лотке денежные средства и понял, что они принадлежат предыдущему клиенту банка. Попыток вернуть деньги не предпринял, решив оставить их себе, в чем раскаивается. Более того, он рассказал, что мужчина, который забыл деньги, спросил, не видел ли он денежные средства, которые у него не получилось забрать из купюроприемника данного банкомата, на что он дал отрицательный ответ.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Обвиняемый возместил причиненный ущерб потерпевшей стороне в полном объеме.