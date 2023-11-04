Самарец на чужие средства приобрел для своей возлюбленной обувь и цветы

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Полицейские установили и задержали злоумышленника, похитившего денежные средства с утерянной банковской карты.

В дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местного жителя 1974 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 15000 рублей, за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель рассказал сотрудникам полиции, что возможно потерял карту по дороге из магазина. Увидев смс-сообщения о списаниях денежных средств, заблокировал банковскую карту и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что банковской картой расплачивались в магазинах, расположенных в трех районах города. Оперуполномоченные опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, на которых запечатлен момент противоправных действий. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали мужчину на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном он признался и пояснил полицейским, что работает грузчиком. В вечернее время вышел с работы и возле одной из торговых точек, на дороге, нашел карту, после чего решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать покупки – алкоголь, лекарственные средства, продукты питания, а также две пары женской обуви и цветы для своей сожительницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому мужчине 1977 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают, что если вы нашли чужую банковскую карту, то поспешите принять все необходимые меры по розыску её владельца, отнесите находку в ближайший банк или отделение полиции. За списание денежных средств с чужой банковской карты предусмотрена уголовная ответственность!