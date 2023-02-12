Самарец мошенничал при реализации социального контракта

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Ущерб, причиненный государственному казенному учреждению, составил 280 тысяч рублей.

Сотрудниками ОЭБ и ПК отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре выявлен факт мошенничества, совершенного в ходе реализации социального контракта.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что житель Самары 1977 года рождения подготовил пакет документов для заключения социального контракта с государственным учреждением. По условиям договора мужчина должен был приобрести грузовой автомобиль. Из собранных материалов следует, что с целью незаконного обогащения, житель Самары, будучи владельцем автомобиля «Газель», оформил договор купли-продажи транспортного средства, фактически не передав данное транспортное средство новому собственнику – своему родственнику. После, используя полученные в рамках социального контракта денежные средства в сумме 280 000 рублей, «выкупил» автомобиль у своего племянника.

По собранным подразделением ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре материалам СУ СК России по Самарской области в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».