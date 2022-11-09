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Самарец избил нового приятеля крышкой от стиральной машины

9 ноября 2022 10:13
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Самарец избил нового приятеля крышкой от стиральной машины

В дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с жителя Самары 1969 года рождения с травмами головы.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили мужчину и осмотрели квартиру на улице Физкультурной, откуда пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что накануне вечером 53-летний потерпевший познакомился рядом с баром с мужчиной и пригласил его к себе в гости. Вместе с новым приятелем они распивали спиртное, и в ходе застолья завязался конфликт, переросший в потасовку.  Во время потасовки гость снял со стиральной машинки металлическую крышку и несколько раз ударил ей хозяина квартиры.

Согласно заключению эксперта, в результате инцидента потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий проверили на причастность к преступлению ранее судимых лиц и установили личность злоумышленника. Оперативники задержали мужчину на берегу р. Волги в районе одной из переправ и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских, безработный 38-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение мошенничества и краж.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

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