Самарец из-за упреков сожительницы обокрал квартиру

130

В ноябре 2022 года о пропаже имущества из частного дома, расположенного на ул. Знаменской в Красноглинском районе, в полицию сообщил 66-летний пенсионер. Сумма причиненного ущерба составила 23 000 рублей.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что отсутствовал дома пару дней. А когда вернулся, увидел разбитое стекло окна. При осмотре дома он обнаружил отсутствие компьютерного монитора с жестким диском, электроинструмента, а также продуктов питания.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили, что входная дверь не взломана, а неизвестный проник в дом через окно, выбив стекло. Эксперт обнаружил и изъял следы пальцев рук с оконной рамы, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что один из следов принадлежит ранее судимому местному жителю 1988 года рождения. Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного и установили, что часть имущества продали за 500 рублей в пункт приема металлолома.

Задержали подозреваемого по месту жительства в п. Управленческом. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что преступление совершил потому, что сожительница упрекнула его в ходе ссоры в отсутствии желания работать и приносить денежные средства в семью.

В ходе следствия часть причиненного ущерба мужчина возместил потерпевшему.

Мужчине определено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.