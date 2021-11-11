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Самарец хотел "взорвать" завод

11 ноября 2021 10:22
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Самарец хотел "взорвать" завод

Самарец подозревается в заведомо ложном сообщении об угрозе уничтожения промышленного здания.

В сентябре текущего года в Отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение об угрозе насильственного разрушения одного из предприятий, расположенных в Кировском районе областного центра.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Управления МВД России по г. Самаре, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы.  Полицейские с применением технических средств проверили административные помещения и территорию предприятия. В ходе совместной работы сотрудников Управления МВД России по г. Самаре и Управления Росгвардии по Самарской предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудники полиции установили владельца номера, с которого поступил звонок. Им оказался местный житель -  мужчина 1974 года рождения. Полицейские задержали его по месту проживания и опросили по факту случившегося. В ходе опроса мужчина пояснил, что находясь в алкогольном опьянении совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. В результате подобных действий, гражданам и государству, наносится серьезный материальный ущерб. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.

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