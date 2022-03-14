Самарец фальшивой пятитысячной банкнотой расплатился за доставку еды

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10 марта в отдел полиции №5 Управления МВД России по городу Самаре от представителя ресторана быстрого питания поступила информация об обнаружении при пересчете выручки денежной купюры номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки. Полицейские изъяли купюру и направили на экспертизу, которая показала, что купюра является фальшивой.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о возможной причастности к факту сбыта денежной банкноты с признаками подделки местного жителя 1993 года рождения. После проверки информации, 28-летнего самарца задержали и доставили в территориальный отдел полиции. В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что купюра, которую он заказал через сеть Интернет, долгое время у него лежала в кошельке, в марте текущего года он решил избавиться от нее. Для этого вечером 8 марта он заказал доставку еды. В ходе оплаты мужчина передал курьеру поддельную купюру номиналом 5000 рублей, тот принял банкноту и выдал сдачу в размере 4300 рублей.

По данным полицейских, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался и нигде официально не трудоустроен.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Следствие продолжаются.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.