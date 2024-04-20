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Самарчанку уличили в махинациях с денежными выплатами за несовершеннолетних

20 апреля 2024 12:35
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Самарчанку уличили в махинациях с денежными выплатами за несовершеннолетних

Суд постановил возместить причиненный областному бюджету ущерб в размере 628,73 тысячи рублей.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что жительница Советского района областного центра подала заявление в государственное казенное учреждение для получения мер социальной поддержки в связи с рождением ребенка. При подаче документов  женщина предупреждалась соц. работниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Полицейские установили, что для получения необходимых документов знакомая женщины, и она лично, предоставила ложные сведения о рождении ею пятого ребенка в ОЗАГС Советского района областного центра.

На основе поданных документов несколько лет работница вещевого рынка, имеющая на иждивении четырех несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму порядка 629 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, следственными органами женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, совершенное в крупном размере). Для обеспечения гражданского иска судом по ходатайству органа следствия наложен арест на недвижимое имущество подозреваемой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Судья Советского районного суда г. Самары доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине назначено наказание в виде   штрафа в доход государства в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с преступницы в пользу Министерства социально - демографической и семейной политики Самарской области в счет возмещения материального ущерба 627 730 рублей 18 копеек. Приговор вступил в законную силу.

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