Самарчанка, желая заработать игрой на акциях, лишилась около 800 тыс.рублей

132

Работающая у индивидуального предпринимателя жительница областного центра 1977 года рождения нашла в сети Интернет сайт компании, которая позиционировала себя как надежного финансового партнера, способного взять на себя управление активами клиента. Ознакомившись с правилами, женщина оставила заявку, и с ней связался менеджер. Представитель компании рассказал о том, почему стоит приобретать акции именно через них. Считая, что компания действительно предоставляет финансовые услуги, клиентка не стала проверять в Интернете информацию об организации, проверять ее юридический адрес. Следуя указаниям менеджера, клиентка перевела на неизвестный счет 797842 рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь. Осознав, что ее обманули, женщина сообщила о произошедшем в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.