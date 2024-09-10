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Самарчанка в свободное от процедур время дважды похитила товар из магазина бытовой электротехники

10 сентября 2024 10:08
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Самарчанка в свободное от процедур время дважды похитила товар из магазина бытовой электротехники

Следственным отделом Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, обвиняемой в совершении краж из магазина бытовой электротехники.

В ходе следствия установлено, что женщина в прошлом году проходила курс лечения в одной из больниц города Новокуйбышевска. В свободное от процедур время гуляла по городу. Заглянув в отдел бытовой техники в торговом центре, злоумышленница приметила медиаплеер стоиомостью порядка 3 тысяч рублей и, сняв с него антикражное устройство, положила в пакет и прошла мимо кассы.

По прошествии недели подзреваемая опять посетила этот магазин и таким же способом похитила еще один медиплеер.

После проведнной ревизии работники магазина обратились в полицию с заявлением о пропаже товара на общую сумму 6 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили работников организации, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. Изучив видеозаписи, полицейские установили, что к краже бытовой электроники в обоих случаях причастен один и тот же покупатель.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность подозреваемой. Ею оказалась жительница Самары 1988 года рождения ранее судимая за кражи, уклонение от административного надзора и незаконное хранение наркотических веществ.

Полицейские задержали женщину по месту жительства и доставили в территориальный орган внутренних дел.

Злоумышленница призналась в совершении краж, и пояснила, что похищенный товар продала на рынке неизвестным, а денежные средства потратила на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении 36-летней жительницы Самары, по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража» было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследовано и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

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