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Самарчанка смошенничала при расходовании 230 тысяч рублей, выделенных по социальному контракту

1 ноября 2023 10:21
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Самарчанка смошенничала при расходовании более 230 тысяч рублей, выделенных по социальному контракту

В настоящее время договоренности расторгнуты, ущерб городскому бюджету возмещен в полном объеме.

Сотрудниками полиции установлено, что в марте текущего года женщина 1972 года рождения заключила с органом государственной власти социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности.

Согласно условиям контракта, она должна была приобрести необходимое оборудование и товары для осуществления клининговых услуг населению. 

Как установили полицейские, местная жительница, не выполнив обязательства, потратила полученные денежные средства на собственные нужды и, осознавая необходимость отчитаться за полученные по контракту денежные средства, в сети Интернет приобрела подложные чеки на сумму более 230 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе проверки изучили финансовые документы, составили запросы в различные организации и получили ответы.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимой местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигурантки направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

В сентябре текущего года подписано соглашение о расторжении социального контракта, ранее полученные денежные средства обвиняемая вернула в полном объеме.

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