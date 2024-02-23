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Самарчанка решила порадовать мужчин, но вместо этого лишилась 20 тысяч рублей

23 февраля 2024 12:03
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Самарчанка решила порадовать мужчин, но вместо этого лишилась 20 тысяч рублей

В Самаре неустановленное лицо в социальной сети разместило объявление о продаже партии мужских наборов, в преддверии 23-февраля. Данное объявление заинтересовало 28-летнюю работника городского предприятия. Девушка созвонилась с «продавцом», который осуществлял продажу через объявление, размещенное на одном из сайтов в сети Интернет. В ходе разговора ее заверили о доставке товара через транспортную компанию, после поступления за него оплаты.

Используя мобильное приложение, потерпевшая осуществила перевод свыше 20 тысяч рублей, собранных на подарки с женской половины коллектива, на указанную собеседником банковскую карту.

На следующий день, девушка связалась с транспортной компанией и предоставила транспортную накладную, на что ей сообщили, что документ поддельный и никаких подарочных наборов в город Самара они не отправляют. Поняв, что ее обманули мошенники, потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при совершении покупок в сети Интернет.

Теги: Мошенники

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