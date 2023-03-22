Самарчанка потеряла кошелек и лишилась денег с банковских карт

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В полицию в Самаре обратилась местная жительница 1956 года рождения, которая сообщила о пропаже кошелька с наличными в сумме 7000 рублей и принадлежащими ей и ее сожителю банковскими картами, с которых в последствии были списаны денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила более 50 000 рублей.

В ходе опроса заявительница пояснила, что в день пропажи она с сожителем 1953 года рождения поехала к родственникам. После выхода из общественного транспорта они зашли в магазин, где обнаружили пропажу кошелька из сумки. Через несколько минут ей на сотовый телефон поступило сообщение об оплате покупок на сумму более 7000 рублей, которые она не совершала. Потерпевшая сразу позвонила оператору банковского учреждения, заблокировала карту и обратилась в полицию.

Полицейские изучили выписки по банковским счетам похищенных карт и установили, что у мужчины обналичены деньги на сумму более 36 000 рублей в банкомате, расположенном на пр. Металлургов.

Оперуполномоченные уголовного розыска узнали в злоумышленнике 34-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кировского района, которого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленник вину в содеянном признал и пояснил, что чужой кошелек нашел на дороге на пересечении пр. Металлургов и ул. Советской. После этого мужчина оплатил с помощью карт покупки алкоголя, наушников, карты памяти, продуктов питания и лотерейного билета, а также обналичил денежные средства в банкомате, так как пин-код от одной из карт находился в кошельке. Наличные деньги также потратил на личные нужды.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения чужой банковской карты ею ни в коем случае нельзя пользоваться, так как карта принадлежит банку,