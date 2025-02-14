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Самарчанка пошла погулять, не закрыв дверь, и у нее украли телевизор

14 февраля 2025 10:45
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Самарчанка пошла погулять, не закрыв дверь, и у нее украли телевизор

В Самаре за помощью обратилась местная жительница 1966 года рождения, которая рассказала, что ей позвонила свекровь и сообщила о пропаже телевизора из квартиры.

По словам заявителя родственница 1933 года рождения в дневное время суток решила прогуляться и самостоятельно вышла на улицу, не заперев входную дверь. По возвращению она обнаружила пропажу имущества, которое ей оставила невестка на сохранение.

Сотрудники полиции изучили ассортимент комиссионных магазинов и ломбардов. В одном из них они обнаружили договор комиссии, который подтверждал факт сдачи и продажи третьим лицам телевизора, схожего по описанию с похищенным. Согласно документам реализовал имущество мужчина – житель Самары 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение краж, грабежей и незаконный оборот наркотиков. Оперуполномоченные  установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время проведения опроса подозреваемый в совершении противоправного деяния полностью признал вину и предоставил подробные объяснения своих действий. Он рассказал полицейским, что находился в гостях у знакомого, оказывая поддержку в трудной жизненной ситуации. После общения и оказания моральной помощи другу, спускаясь по лестнице, на первом этаже увидел незапертую дверь одной из квартир.  Воспользовавшись ситуацией, мужчина решил незаконно проникнуть внутрь.

Злоумышленник пояснил, что, оказавшись в квартире, он обнаружил телевизор, который счел ценным имуществом. Решив реализовать похищенное, сдал технику в комиссионный магазин и получил денежные средства в размере 4200 рублей, которые потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

С пенсионером полицейские провели профилактическую беседу о необходимости принятия мер к сохранению личного имущества, а ее родственникам посоветовали не оставлять пожилого человека без присмотра.

Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.

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