Самарчанка перевела мошенникам около 1,5 млн, после чего аферисты перестали выходить на связь

В Самаре местной жительнице 1962 г.р. позвонил якобы сотрудник отдела кадров, где ранее работала женщина. Он сообщил, что при расчете её трудового стажа для начисления пенсии допущена ошибка и необходимо сделать перерасчет и оцифровку данных. Для этого нужно перейти по указанной им ссылке и продиктовать номер, который поступит в виде смс-сообщения с кодом Госуслуг. Потерпевшая, поверив, продиктовала код, после чего мошенники стали звонить ей от имени сотрудников правоохранительных органов и банка и убедили, что некие злоумышленники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить, женщину убедили перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая перевела мошенникам около 1 500 000р. после чего аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.