Самарчанка отвлекла внимание подруги, а сама сдала ее гаджет в ломбард

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В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница 1997 года рождения, которая сообщила о хищении ее сотового телефона стоимостью 17 000 рублей.

Полицейские установили, что накануне вечером женщина встречалась со своей знакомой, которая во время общения неоднократно просила одолжить ей телефон для совершения звонков. Взяв в очередной раз гаджет, подруга попросила заявительницу купить ей в ближайшем магазине бутылку воды. Отзывчивая самарчанка вошла в торговую точку, а спустя несколько минут не обнаружила приятельницу. Полицейским женщина пояснила, что в тот же день пыталась самостоятельно разыскать подругу, но ей это не удалось.

Сотрудники полиции составили ориентировку на розыск похищенного имущества и установили личность подруги заявительницы. Во время оперативно-разыскных мероприятий в одном из ближайших к месту происшествия ломбардов оперуполномоченные обнаружили залоговый документ на сотовый телефон, по описанию схожего с разыскиваемым. При опросе сотрудников торговой точки полицейские выяснили, что квитанция выписана на имя подруги потерпевшей – ранее неоднократно судимой местной жительницы 1990 года рождения. Женщину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. В совершении противоправного деяния задержанная призналась и пояснила, что вырученные за похищенный телефон 8000 рублей потратила на собственные нужды.

Женщине назначено наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом также принято решение о взыскании с жительницы Самары в пользу потерпевшей 17 000 рублей в счет возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.