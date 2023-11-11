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Самарчанка отдала мошеннику более миллиона рублей

11 ноября 2023 11:26
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Самарчанка отдала мошеннику более миллиона рублей

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жительнице Самары 1993 года рождения, работающей специалистом в  финансовой организации, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Самарчанка последовала инструкции и за несколько месяцев положила на счет более миллиона рублей, а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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