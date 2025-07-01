Самарчанка, используя служебное положение, перевела более 1 млн рублей своему виртуальному другу

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В Межмуниципальное Управление МВД России «Сызранское» обратился представитель одной из финансовых компаний, с заявлением о том, что, местная жительница 1996 года рождения, являясь специалистом компании, используя служебное положение и, имея полномочия к распоряжению денежными средствами, с августа 2024 года по май 2025 года, присвоила вверенные ей денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Недостача была выявлена в ходе проведения внутренней инвентаризации, после чего представитель организации обратился с заявлением в полицию.

Полицейские, рассмотрев заявление о хищении денежных средств, провели комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, изучив полученные результаты, полицейские установили, что сотрудница компании, ранее не судимая 29 – летняя местная жительница со своего автоматизированного рабочего места, используя персональный логин и пароль для входа в систему, осуществляла формальное зачисление денежных средств на счет работодателя. Затем, используя одну из популярных платежных систем, переводила уже реальные денежные средства на расчетный счет третьего лица. Женщина объяснила оперативникам, что получателем переводов на общую сумму 1 миллион рублей является её виртуальный друг, с которым она познакомилась и общалась в течение длительного времени в сети Интернет и ранее никогда с ним не встречалась.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование четырех уголовных дел, возбужденных в отношении местной жительницы 1996 года рождения по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в городской суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия подозреваемая возместила заявителю материальный ущерб в полном объеме.