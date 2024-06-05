Самарчанка хотела заказать очки и потеряла более 1 млн рублей

134

70-летняя сотрудница одной из библиотек Самары решила заказать очки для коррекции зрения в сети Интернет. Потратив несколько часов, женщина заполнила заявку для связи с менеджером одного из сайтов, чтобы уточнить о записи на консультацию и дальнейшей покупку подошедшей пары очков. Спустя пару минут позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации, где она обслуживается. Женщине сообщили, что злоумышленники, используя ее данные из заявки на сайте пытаются оформить денежный займ, а для предотвращения нежелательной операции необходимо подсказать «сотруднику» код из полученного смс.

Получив заветную комбинацию, незнакомец прервал звонок. Осознав, что сообщила персональные данные, она проверила банковское приложение на телефоне и увидела списание более 1 млн. и обратилась за помощью в полицию.