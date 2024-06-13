Самарчанка доверилась мошеннику, желая продлить телефонный договор

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В полицию обратилась жительница Самары 1997 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от оператора сотовой связи, который утверждал, что договор по обслуживанию абонентского номера заканчивается и его нужно продлить, но сначала необходимо подтвердить личность. Женщина, доверившись незнакомцу, перешла по ссылке, которую незнакомец прислал в смс-сообщении и ввела свои данные и реквизиты банковской карты, для прикрепления ее к номеру телефона. После передачи данных потерпевшая обнаружила списание с ее счета 6 000 рублей и поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.