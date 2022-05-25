Русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в школе в Ювальде

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Генконсул в США Александр Захаров подтвердил, что при стрельбе в начальной школе города Ювальде русскоговорящие дети не пострадали.

«Говорили с управлением полиции Ювальде. Данных о том, что пострадали русскоговорящие дети, нет», – отметил Захаров.

Во вторник 18-летний техасец устроил стрельбу в начальной школе города Ювальде. Полиция, которая прибыла на место, ликвидировала стрелка, однако старшеклассник успел убить 18 детей и еще троих взрослых. По данным ABC News, 13 детей получили ранения и были доставлены в медучреждения.

Как выяснило РИА «Новости», в школе обучались русскоговорящие дети, но никто из них не пострадал.