Я нашел ошибку
Главные новости:
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружной спартакиады в Ижевске
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружной спартакиады в Ижевске
новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы
Новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы
Аллея хорошего настроения в Самаре готовится к зиме
Аллея хорошего настроения в Самаре готовится к зиме
В Самарской области запущен второй поток программы «Наставничество»: в числе кураторов – выпускник «Школы героев»
В Самарской области запущен второй поток программы «Наставничество»: в числе кураторов – выпускник «Школы героев»
В Самаре к теплу подключено 83% жилищного фонда
В Самаре к теплу подключено 83% жилищного фонда
В Самаре художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по выставке в «ЗИМ Галерее»
В Самаре художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по выставке в «ЗИМ Галерее»
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
РЖД начали продажу билетов в "детские купе" во всех поездах
РЖД начали продажу билетов в "детские купе" во всех поездах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.93
-1.07
EUR 95.67
-1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков

8 октября 2025 09:17
78
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков

Компании и индивидуальные предприниматели обходят требование закона об обязательной маркировке звонков из-за чего количество пострадавших от кибермошенников не уменьшается. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"По факту происходит следующая ситуация: гражданину идет звонок, он не отмаркирован, в итоге по анализу обращений и звонков, поступающих мне, в 40 процентах случаев с номеров мобильных и городских телефонов проходят звонки от мошенников. При этом растет количество номеров, предоставленных в аренду, что по сути вовлекает граждан в дальнейшую преступную деятельность, если в ходе звонка с этого номера происходит хищение денежных средств", - сказал Машаров.

Он отметил, что обходят требования о маркировке звонков прежде всего риелторские компании, агентства недвижимости, строительные компании, компании, обслуживающие туристическую деятельность, а также практически весь бизнес, который зарегистрирован в форме индивидуального предпринимателя.

По мнение Машарова, ко второму пакету поправок Минцифры, направленному на противодействие мошенничеству, необходимо проанализировать данный механизм и принять реальные меры по ужесточению прохождения подобного трафика звонков, а также многократного увеличения административной ответственности за нарушение данных положений закона.

Эксперт напомнил, что с 1 сентября этого года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Для этого компания должна заключить с ними договор об отображении информации и передать свои данные. Маркировке подлежат любые коммерческие звонки с корпоративных номеров - номеров ИП и компаний. Исключение составляют случаи, если корпоративные номера используют для деловой коммуникации: связаться с налоговой, уточнить детали сделки у поставщика, обсудить задачи с сотрудником, то есть не для обзвона клиентов.

Физических лиц такое изменение не касается. Самозанятым ничего маркировать не нужно. Также не нужно маркировать личные номера сотрудников. 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
20-летняя тольяттинка стала жертвой аферистов
07 октября 2025, 11:53
20-летняя тольяттинка стала жертвой аферистов
Злоумышленники заманили девушку предложением поучаствовать в «онлайн-аукционе». Криминал
252
мошенники выманивают коды от «Госуслуг» под видом замены домофонных ключей
07 октября 2025, 09:19
Мошенники выманивают коды от «Госуслуг» под видом замены домофонных ключей
Обычно уточняется дата и время визита — например, «с 10 до 12 часов» — и говорится, что сотрудники придут лично или будут выдавать ключи у подъезда.  Криминал
245
мошенники стали активно представляться родственниками госдеятелей
06 октября 2025, 10:11
Мошенники стали активно представляться родственниками госдеятелей
Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Криминал
347
В центре внимания
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
462
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
426
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
649
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
690
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
814
Весь список