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Россияне за 11 месяцев 2024 года потеряли 168 млрд рублей из-за IT-мошенничеств

3 января 2025 11:18
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Россияне за 11 месяцев 2024 года потеряли 168 млрд рублей из-за IT-мошенничеств

Россияне потеряли порядка 168 миллиардов рублей за 11 месяцев 2024 года в результате дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ агентству ТАСС.

Отмечается, что за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано свыше 702 тысяч IT-преступлений, в 2023 году за этот же период показатель был меньше на 14,3%. Кроме того, по словам собеседника агентства, удалось уменьшить прирост мошенничеств с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году.

"За 11 месяцев 2024 года материальный ущерб от дистанционных хищений составил более 168 млрд рублей", – сообщили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер за два месяца передал телефонным мошенникам более 87 миллионов рублей. Аферисты действовали по классической схеме. Сначала они позвонили мужчине под видом сотрудников пенсионного фонда. Заполучив доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги", они сообщили своей жертве о взломе и необходимости защиты персональных данных. В процессе разговора лжесотрудница портала якобы составила и отправила от имени мужчины заявление в ФСБ.

Теги: Мошенники

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