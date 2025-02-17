Россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

268

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о том, что мошенники рассылают письма с якобы существующими задолженностями из-за просроченных платежей и с угрозами за их неуплату арестом имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы управления по организации борьбы

с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации ведомства, речь идет о якобы официальных письмах от ведомств. В них говорится о просроченных платежах. В таких уведомлениях указывается конкретная сумма, а также содержится QR-код или ссылка для перехода к оплате. Оплату предлагают осуществлять через Систему быстрых платежей (СБП).

«Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют «только сейчас и при такой форме оплаты», — отметили в управлении.

Там также подчеркнули, что проверять штрафы следует только через «Госуслуги» или Федеральную налоговую службу (ФНС).

До этого заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов рассказал, что дистанционные аферисты стали активнее пользоваться услугами курьеров для хищения накоплений.