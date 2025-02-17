Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов-2» бронзовые призёры предсезонного турнира в Нижегородской области
«Крылья Советов-2» бронзовые призёры предсезонного турнира в Нижегородской области
В Самаре горел дом на 450 кв. метрах
В Самаре горел дом на 450 кв. метрах
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению
В Россию вернулись покинувшие страну в 90-е пятеро ученых-физиков
В Россию вернулись покинувшие страну в 90-е пятеро ученых-физиков
Сызранские оперативники задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
Сызранские оперативники задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
В Южном городе произошла авария в системе водоснабжения, отменили занятия в школе
В Южном городе произошла авария в системе водоснабжения, отменили занятия в школе
Тольяттинец украл чужую шубу в пункте выдачи
Тольяттинец украл чужую шубу в пункте выдачи
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в традиционной лыжной гонке "Лыжня России 2025".
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в традиционной лыжной гонке "Лыжня России 2025".
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Интерактивная экскурсия ко Дню защитника Отечества пройдет в Музее Рязанова
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художницы Кристины Кривцовой
В Самаре пройдут соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

17 февраля 2025 09:50
268
Россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о том, что мошенники рассылают письма с якобы существующими задолженностями из-за просроченных платежей и с угрозами за их неуплату арестом имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы управления по организации борьбы

с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации ведомства, речь идет о якобы официальных письмах от ведомств. В них говорится о просроченных платежах. В таких уведомлениях указывается конкретная сумма, а также содержится QR-код или ссылка для перехода к оплате. Оплату предлагают осуществлять через Систему быстрых платежей (СБП).

«Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют «только сейчас и при такой форме оплаты», — отметили в управлении.

Там также подчеркнули, что проверять штрафы следует только через «Госуслуги» или Федеральную налоговую службу (ФНС).

До этого заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов рассказал, что дистанционные аферисты стали активнее пользоваться услугами курьеров для хищения накоплений.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «Лаборатории Касперского» предупредили о новом виде мошенничества
16 февраля 2025, 15:39
В «Лаборатории Касперского» предупредили о новом виде мошенничества
При помощи фишинговых рассылок они крадут важную корпоративную информацию, а также пароли и логины. Криминал
418
Самарец хотел купить машину и отдал мошенникам более 1,3 млн рублей
15 февраля 2025, 11:46
Самарец хотел купить машину и отдал мошенникам более 1,3 млн рублей
Машина находилась в Республике Беларусь, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет. Криминал
1611
Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей
14 февраля 2025, 12:43
Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей
В ходе общения злоумышленник убедил женщину, что ее сбережения в опасности. Криминал
576
В центре внимания
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
17 февраля 2025  10:06
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
142
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
416
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025  16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
734
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
15 февраля 2025  12:55
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
748
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2025  12:42
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
1415
Весь список