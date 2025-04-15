Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени ФНС

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Россиянам стали поступать звонки от аферистов, которые представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и утверждают, что гражданин не подал сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В Telegram-канале ведомства отметили, что после вопроса о подаче декларации о доходах по форме 3-НДФЛ мошенники требуют сообщить паспортные данные либо ИНН для якобы записи на прием в инспекцию ФНС.

"Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России и сообщают, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ", – говориться в сообщении.

В МВД предупредили, что в последнее время наблюдается рост мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В связи с этим россиян призвали не сообщать личные данные в телефонном разговоре и напомнили, что записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно через сервис ФНС "Онлайн-запись на прием в инспекцию".

Ранее представитель Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ рассказал, что аферисты начали звонить жертвам от лица медперсонала и предлагать записаться на диспансеризацию. Для записи якобы необходимо продиктовать звонящему код из СМС, который на самом деле открывает доступ к личному кабинету на "Госуслугах".

При этом на достигнутом мошенники могут не остановиться: следом жертве позвонит второй человек, который рассказывает, что аккаунт на "Госуслугах" взломан, и чтобы спасти денежные средства, нужно отправить в чат "поддержки" фотографии банковских карт.

Для защиты своих данных правоохранители порекомендовали использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, пишет Смотрим.