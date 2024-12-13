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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

13 декабря 2024 09:10
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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по заработку в Telegram

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая заработок реакциями на посты онлайн-магазинов в мессенджере Telegram. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «РИА Новости».

Мошенники, выдавая себя за сотрудников «Яндекса», предлагают легкий заработок. Так, после принятия предложения они запрашивают возраст пользователя и обещают связаться с ним через менеджера для дальнейших инструкций. Выплаты обещают после выполнения задания.

По словам контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Мачневой, после первых легких заданий, жертве переводят небольшую сумму денег на банковскую карту. Далее идут более сложные задания, для которых пользователь должен потратить свои средства: его просят выкупить какой-то товар и прислать подтверждение перевода. Мошенники обещают вернуть деньги с процентами, но не делают этого.

«Если купить товар в онлайн-магазине предлагается путем перевода денег частному лицу — это должно насторожить», — сказала аналитик.

Теги: Мошенники

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