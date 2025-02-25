Росреестр предупредил о рассылке мошенниками сообщений для оплаты госпошлины

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Москвичам стали приходить сообщения от якобы сотрудников Росреестра с просьбой оплатить "госпошлину". О новой тактике злоумышленников рассказали в управлении Росреестра по столице.

Мошенники под видом сотрудников или некой автоматической службы ведомства рассылают людям ссылки на оплату госпошлины за некие учетно-регистрационные действия. Чаще всего жертва даже не обращалась до этого в Росреестр за какими-либо услугами.

В ведомстве предупредили, что при переходе по ссылке жертва рискует своими личными данными. Кроме того, есть угроза заразить свое устройство вредоносными программами.

"Сотрудник Росреестра никогда не будет писать вам через мессенджер и тем более направлять какие-либо ссылки на оплату. Ведомство не осуществляет никаких автоматических рассылок в социальных сетях", – подчеркнул замглавы столичного управления Росреестра Евгений Дмитриев.

Он добавил, что только мошенники просят перейти по ссылке, предоставить личные данные или установить связь по "защищенному каналу связи", пишет Смотрим.