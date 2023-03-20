Росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже на пороге их дома в Самаре

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Преступление было совершено примерно в пять часов утра возле дома, расположенного на улице Льва Толстого в Самаре. Двое злоумышленников открыто похитили у жителя Краснодарского края 1969 года рождения сумку, в которой находились вещи и деньги – 7 000 рублей.

Ориентировку на розыск грабителей получил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Самарском районе города. Отрабатывая пути возможного отхода грабителей, в нескольких кварталах от места происшествия стражи правопорядка заметили двух мужчин. Их внешность совпадала с описанием, предоставленным потерпевшим. Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых злоумышленников.

По предварительной версии, к случившемуся причастны жители областного центра 1988 и 1990 годов рождения. Интересная деталь – патрульные задержали подозреваемых всего через двадцать минут после совершения преступления рядом с домом, в котором они проживают.

Росгвардейцы передали задержанных своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».