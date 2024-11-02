Росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске и совершил кражу в Самаре

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В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке» - их помощь потребовалась в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе. Росгвардейцы незамедлительно отправились по указанному адресу.

К прибывшим на место происшествия патрульным обратились представители службы безопасности крупной торговой сети. Они объяснили, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который намеревается похитить различные товары. Росгвардейцы задержали его в тот момент, когда он пересекал линию касс.

Установив личность мужчины, и проверив ее по информационным базам данных, патрульные выяснили, что он уже объявлен в розыск, поскольку скрылся от органов дознания.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного самарца своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.