разбойница в самарском супермаркете напала с ножом на сотрудников

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В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы областного центра.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая около 9 часов утра находилась в магазине, расположенном на пр. Кирова. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, взяла со стеллажей продукты питания, предметы одежды, личной гигиены и кухонный нож, спрятала в одежде и направилась в кассовую зону, не планируя оплачивать товары. Однако противоправные действия злоумышленницы заметили работники магазина.

Поняв, что ее действия не остались незамеченными, посетительница резко оттолкнула женщину-продавца, и когда та упала на пол, ударила ее ногой в живот.

Затем нападавшая подбежала к стеллажу с шоколадом и схватила несколько батончиков. Другие работники торговой точки также попытались остановить женщину, но та взяла с одной из полок два универсальных ножа, сняла с них упаковку и направила в сторону продавцов. В итоге женщине удалось скрыться с места происшествия. О произошедшем работники торговой точки незамедлительно сообщили в полицию. Сумма причиненного ущерба составила почти 2000 рублей.

Сотрудники полиции опросили сотрудников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Оперативники узнали в злоумышленнице ранее судимую 44-летнюю местную жительницу.

Женщину задержали на территории областного центра. Она призналась в содеянном и рассказала, что ножи, которыми угрожала продавцам, она продала прохожему за 200 рублей. Вырученные денежные средства потратила. Остальные похищенные товары женщина оставила для личного пользования.

Полицейские установили, что на территории Кировского района задержанная совершила еще хищение продуктов питания из магазина, расположенного на ул. Черемшанской.