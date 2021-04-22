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Разбойник с разбитой бутылкой напал на магазин в Самаре

22 апреля 2021 10:22
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Разбойник с разбитой бутылкой напал на магазин в Самаре

Фигурант уголовного дела - 24-летний самарец, в прошлом неоднократно судимый за кражи. В настоящее время мужчина обвиняется в совершении разбойного нападения на магазин, расположенный в Железнодорожном районе Самары. 

Преступление произошло в ночное время в декабре 2020 года. По версии следствия, обвиняемый пригрозил женщине-продавцу осколком разбитой бутылки, потребовав имеющиеся в кассе денежные средства. Спустя некоторое время в магазин вошли двое мужчин-покупателей, которые увидев происходящие, схватили злоумышленника и удерживали его до приезда стражей правопорядка. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину и доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Начальник отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района Следственного управления УМВД России по г. Самаре подполковник юстиции Юлия Кормилкина комментирует: «В ноябре прошлого года самарец освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. Установлено, что в день совершения разбойного нападения, он распивал спиртные напитки, а позднее на такси катался по городу. В тот момент внимание злоумышленника привлек круглосуточный магазин. Мужчина планировал похитить денежные средства, однако ему этого сделать не удалось благодаря двум неравнодушным самарцам».

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, срок может составить до 10 лет, сообщает облМВД.

Теги: полиция разбой

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