Ранее судимый житель Волжского района избил доставщика еды и ушел, не оплатив заказ

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В законную силу вступил приговор Новокуйбышевского городского суда, в отношении жителя Волжского района. Ранее судимый 31-летний мужчина обвинялся в грабеже и умышленном причинении вреда здоровью.

Из материалов уголовного дела, следует, что мужчина, находясь в гостях в городе Новокуйбышевск, распивал спиртные напитки. Собравшиеся решили заказать роллы и напитки. Через некоторое время прибыл курьер и мужчина пошел ему навстречу. На лестничной площадке он внезапно ударил молодого человека кулаком в область головы и выдернул из рук термосумку. Злоумышленник, забрав заказ, выкинув при этом, сумку, стоимостью 10 000 рублей, на улицу через окно подъезда, вернулся в компанию, где продолжил распивать алкоголь и есть роллы с ничего не подозревающими хозяевами квартиры.

Пострадавший курьер обратился за помощью в полицию, где указал адрес, откуда поступил заказ.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в указанной квартире, задержали его и доставили в отдел полиции. Под окнами подъезда была обнаружена курьерская сумка, которая впоследствии была возвращена владельцу. Следственным отделом ОМВД России

по городу Новокуйбышевску в отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Грабитель признал вину, рассказал, что когда он заказывал роллы и ждал курьера, то уже знал, что платить не будет, так как у него не было денег, хотя кто-то из компании ему и предложил денежные средства. И про свои намерения никому не сказал.

В настоящее время, по решению суда, мужчина признан виновным в совершении преступления. Осужденный полностью возместил потерпевшему ущерб, указанный в гражданском иске.

Мужчине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ.