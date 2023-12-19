Ранее судимая жительница Самары обокрала магазин

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент хищения товара с витрины.

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратился представитель сетевого магазина, расположенного на ул. Средне-Садовой, который сообщил, что им, во время ревизии, обнаружена недостача товара.

Сотрудники полиции осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи и женщину, совершившую хищение. Сотрудники отдела уголовного розыска узнали в ней местную жительницу 2004 года рождения, которую ранее задерживали и привлекали к ответственности за хищения товаров в других торговых точках. Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре безработной жительнице областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении фигурантки направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая пообещала возместить ущерб собственнику магазина.