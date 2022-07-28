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Работник салона обманом оформил кредит на пенсионерку в Самаре

28 июля 2022 11:15
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Работник салона обманом оформил кредит на пенсионерку в Самаре

В полицию в Самаре обратилась 72-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что ей на мобильный телефон поступило сообщение от одного из банков по поводу просроченной кредитной задолженности, хотя, по словам женщины, с представителями банка по поводу кредита она не связывалась.

В ходе проверки полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний сотрудник салона связи, куда пенсионерка приходила за помощью в настройке телефона. Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре задержали мужчину по месту работы.  

В ходе опроса мужчина пояснил, что ему срочно понадобились деньги, и он решил воспользоваться тем, что в салон обратилась пенсионерка и попросила помочь с настройками телефона.

Сотрудник взял ее паспорт и попросил поставить подписи в документах, не сообщая, что они являются договором и соглашением на кредитную карту.  Работник салона связи оформил на пенсионерку кредит на сумму 10 000 рублей. После этого он взял у женщины телефон, установил на нем приложение банка и активировал кредитную карту. Полученные деньги он потратил на алкоголь, табак и посещение кафе.

Благодаря установлению личности подозреваемого, долг со счета женщины был списан и обязательства по выплате заёмных денег перешли злоумышленнику. Представитель потерпевшей стороны - банковского учреждения, предоставил сотрудникам полиции необходимую документацию, которую вместе с другими вещественными доказательствами приобщили к материалам уголовного дела. В настоящее время подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

Ранее не судимому работнику салона сотовой связи предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: Будьте бдительны и не доверяйте свои личные данные незнакомым людям, расскажите своим бабушкам и дедушкам, что мошенники могут выманивать у них денежные средства, или данные банковских карт, важно свести к минимуму передачу конфиденциальных данных.

Теги: Кража

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