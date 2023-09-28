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Пьяный тольяттинец убил сожительницу

28 сентября 2023 10:11
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Пьяный тольяттинец убил сожительницу

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение, что в одной из квартир дома, расположенного на ул. Степана Разина, открыта входная дверь, а незадолго до этого слышались звуки о помощи.

Прибывшие сотрудники полиции оказали первую доврачебную помощь и опросили хозяйку квартиры. Женщина пояснила, что не запер дверь ее сожитель, который в ходе распития спиртного в ванной комнате причинил ей телесные повреждения. С места происшествия медицинские работники госпитализировали местную жительницу 1974 года рождения.

Оперуполномоченные уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, места возможного нахождения, в ходе засадных мероприятий задержали ранее судимого за особо тяжкие преступления местного жителя 1984 года рождения и передали в СК РФ для дальнейшего разбирательства. Женщина скончалась в медицинском учреждении.

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