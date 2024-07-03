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Пьяный тольяттинец избил незнакомца у магазина

3 июля 2024 11:12
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Пьяный тольяттинец избил незнакомца у магазина

В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1979 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Полицейские опросили пострадавшего, который пояснил, что в тот день на улице возле одного из магазинов у него с незнакомым мужчиной произошел конфликт на бытовой почве, в  какой то момент подозреваемый мужчина нанес потерпевшему несколько ударов.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. 

Во время опроса ранее судимый местный житель 1993  года рождения пояснил, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, между ними возникло недопонимание, и  в момент ссоры он не смог справиться со своими эмоциями и ударил мужчину.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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