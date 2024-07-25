Продавец в сызранском магазине лишилась сумки и денег

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В апреле текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница 1975 года рождения, с заявлением о хищении женской сумки и находившихся в ней денежных средств. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму более 18 000 рублей.



Прибыв на место происшествия, полицейские опросили работников магазина и потерпевшую. Женщина пояснила, что работает продавцом-кассиром в магазине. Получив зарплату наличными, она положила её в сумочку, которую затем убрала в пакет, который она в течение дня носила с собой, не упуская из поля зрения. В конце рабочей смены она ненадолго отвлеклась чем и воспользовался неизвестный.



Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Используя скриншот с видеозаписей, составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к совершению преступления может быть причастен житель одного из сел Сызранского района. Оперативники установили его место жительства, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался сельский житель 1985 года рождения, ранее не судимый руководитель сектора другого сетевого магазина.



В ходе опроса злоумышленник сознался в совершении преступления и пояснил полицейским, что, заметив в кассовой зоне открытый пакет, в котором находилась сумка, он, не раздумывая взял его и быстрым шагом вышел из магазина. Похищенные деньги задержанный успел потратить на собственные нужды, а от пакета и сумки избавился.



Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.