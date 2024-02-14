Продавец нанял подростков, чтобы ограбить магазин, в котором работал

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Ограбление с недоразумением произошло в Екатеринбурге в ночь на 13 февраля. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, продавец пивного магазина решил поживиться за счёт пивлавки, в которой и работал. Он нанял двоих подростков 14 и 16 лет. И предложил ребятам подзаработать. Для этого нужно было просто зайти в магазин, отвлечь продавца, забрать деньги из кассы. За помощь алчный сотрудник магазина предложил ребятам "процент".

Исполнителей перспектив лёгкого заработка увлекла. Они согласились, зашли в магазин, но вместо того, чтобы мирно забрать деньги набросились на 18-летнего парня, стоящего за прилавком.

Пока продавец отбивался от одного из гостей, второй прихватил конверт, в котором лежали 20 тысяч рублей.

Добычу исполнители передали заказчику. Взяли себе только 500 рублей.

Исполнителей и организаторов нашли быстро. В деле оказались оба продавца пивлавки. Один оказался наводчиком, второй нанял исполнителей.

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